28.06.2019 19:54
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Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü , Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.
Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul 'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Kulübü , Spor

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