Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Martin Škrtel, Serdar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay, Zajc, Moses, Eljif, Soldado

FENERBAHÇE 10 KEZ GALİP GELDİ

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Ligde 21 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez Başakşehir 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.