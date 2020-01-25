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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Kruse ve Vedat kaydetti.

25.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:18

Süper Lig'in 19. haftasında , zirve yarışındaki rakiplerinden 'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 72. dakikada Max Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriç'ten geldi. Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

TOLGA UYARDI, AYDINUS PENALTIYI İPTAL ETTİ

Müsabakasının 45+1. dakikasında Tolga Ciğerci ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Tolga'nın yanına giden Aydınus penaltı durumu hakkında konuşurken, Tolga ise penaltı olmadığını belirtti. VAR'a başvuran Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

BAŞAKŞEHİR 16 MAÇ SONRA YENİLDİ

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe yenilgisiyle Süper Lig'de 16 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde en son evinde yine sarı-lacivertlilere kaybetmişti.

İRFAN CAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede İrfan Can Kahveci, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. İrfan Can, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor


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