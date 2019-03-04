Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
ANTRENMAN, BİREYSEL ÇALIŞMALARLA SONA ERDİ
Çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Kaynak: AA