04 Mart 2019, 22:09
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

ANTRENMAN, BİREYSEL ÇALIŞMALARLA SONA ERDİ

Çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
Y Y: Ersun hocam futbolcu demeye dilim varmıyor şkretelle neustsderi oynatma yeter artık her hafta duman etti bu adam bizi ya kendi kalesine atıyor yada kırmızı kartlık tekmeler atıyor Rize'nin golü olmazsa adama penaltı yaptırdı skretel kurtarın bizi bu uğursuzdan
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  • TUNÇ06 : İYİ SÖYLÜYORSUN DA KİM OYNUYACAK ERSUN OYNASIN DERSEN OYNASIN...
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