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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.08.2019 20:24 Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı belirtildi.
Üç gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanı, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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