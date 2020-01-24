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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

24.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:52Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında yapacağı Medipol maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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