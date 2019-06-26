26.06.2019 09:54
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Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır"

Fenerbahçe: "Mehmet Topal ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır"

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Fenerbahçe Kulübü , Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Topal ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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