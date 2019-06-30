Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın boşluğunu Luiz Gustavo ile doldurmak istiyor

Fenerbahçe , takımdan ayrılan Mehmet Topal yerine Marsilya 'dan Luiz Gustavo ile ilgileniyor. Ersun Yanal'ın bitirilmesini çok istediği oyuncu ile görüşmek üzere Comolli Fransa'da bulunuyor. Brezilyalı yıldız geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 30 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Brezilya A Milli Takımı formasını da 40 kez terleten deneyimli oyuncunun Brezilya formasıyla 2 golü var.

ZİRVEYİ BAYERN'LE YAŞADI

Bundesliga'da yıldızı Hoffenheim forması ile parlayan Gustavo, 1 Ocak 2011'de 17 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern ile 2012-2013'te Şampiyonlar Ligi'nde, Bundesliga'da, Almanya Kupası'nda ve Almanya Süper Kupası'nda zafere ulaşan Brezilyalı, 2013'te de milli takımda tek kupasını kazandı. Gustavo 2013'te FIFA Konfederasyonlar Kupası 'nda şampiyon olan kadroda yer almaktaydı.

10 MİLYON EUROYA MARSİLYA'NIN YOLUNU TUTTU

Ağustos 2013'te Bayern'den Wolfsburg'a kulüp tarihinin elde ettiği en yüksek 9. bonservis bedeli olan 16 milyon Euro'ya transfer olan Gustavo, 2014-2015 sezonunda bir kez daha Almanya Kupası'nda zafere ulaştı. 2015-2016 sezonunda ikinci kez Almanya Süper Kupası'nı kaldıran deneyimli ön libero 4 Temmuz 2017'de 10 milyon Euro'ya Marsilya'nın yolunu tuttu. 2014 Dünya Kupası'nda da Brezilya kadrosunda yer alan yıldız isim son olarak 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ülkesi adına mücadele etti.

FEJSA BEKLEMEDE

Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi ancak; daha iyi seçenekler olabilir mi arayışı sürerken şartlar Luiz Gustavo için oluştu. Bunun üzerine Ersun Yanal, ilk tercihini Luiz Gustavo'dan yana kullandı. Oyuncu ile anlaşma sağlanırsa takıma katılacak, aksi durumda Fejsa hazır bekletiliyor.

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