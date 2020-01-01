Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti

Ocak ayındaki ara transfer döneminde eksiklerini gidermek ve 2. yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için de adım attı. Belçikalı forvet Mertens'e teklif yapıldı.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. F.Bahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti. Mertens için 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ve kendisine yıllık ücret dışında imza parası verilmesinin de teklif edildiği öğrenildi. Mertens'e İtalya ve Belçika liginden de teklifler var.

90 KEZ MİLLİ OLDU

32 yaşındaki Mertens santrfor, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 2013'ten beri de Napoli forması giyiyor. 90 kez Belçika Milli Takım forması giyen Mertens 18 gole imza attı. Mertens, 90 kez Belçika Milli Takım formasını giydi.

(Skorer)