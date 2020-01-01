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Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı forvet Dries Mertens'in menajeriyle temasa geçti. Sarı-lacivertliler golcü oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti.

01.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:24

Ocak ayındaki ara transfer döneminde eksiklerini gidermek ve 2. yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen , önümüzdeki sezon için de adım attı. Belçikalı forvet Mertens'e teklif yapıldı.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen 'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. F.Bahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti. Mertens için 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ve kendisine yıllık ücret dışında imza parası verilmesinin de teklif edildiği öğrenildi. Mertens'e İtalya ve Belçika liginden de teklifler var.

90 KEZ MİLLİ OLDU

32 yaşındaki Mertens santrfor, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 2013'ten beri de Napoli forması giyiyor. 90 kez Belçika Milli Takım forması giyen Mertens 18 gole imza attı. Mertens, 90 kez Belçika Milli Takım formasını giydi.

(Skorer)

Fenerbahçe Mertens'in transferi için harekete geçti

Fenerbahçe, Belçika, Napoli, Spor


HABER YORUMLARI (6)
EFE: adam forvet değil kanat oyuncusu
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MÜLAYİM: Maçlarını izliyorum on numara bir futbolcu ihtiyarladı diyen beyinler messi 35 yaşında ronaldo 34 yaşında falcao 35 yaşında gökhan gönül 36 yaşında caner 35 yalında atiba 37 yaşında emre 40 yaşında daha saymakla bitmez ve 32 yaşındaki futbolcu yaşlı hadi ordan futbol cahilleri.........
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BJK: İhtiyarladı artık gelse ne yazar
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YUSUF KAYA: Süper transfer, Fenerbahçe şampiyon
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BACANAK TARIK: Beterbahçe şikeli mikeli işlere devam ediyor
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ALİ KOÇ: çokta şaşırmadım niye gelmesin adamın yaşına bakarmısın 32 olmuş bu yaşlara gelen yabancı futbolcular eminim şöyle hayel kuruyordur şimdi türkiyede olmak vardır oynayamasamda cebi doldurmak vardır diye yaktın bizi vizyon sahibi ali aziz yıldırımı mumla aratır oldun
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