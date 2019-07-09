09.07.2019 22:48
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Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere'nin önde gelen spor kanallarından Sky Sport'ta yayınlanan transfer programında Mesut Özil- Fenerbahçe konusuna değinildi. Yapılan yorumlarda Arsenal'in maaş bütçesinde indirime gitmeye çalıştığı, Petr Cech ve Aaron Ramsey gibi oyuncularla bu nedenle yollarını ayırdığı söylenirken, Mesut'un da takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu vurgulandı.

EMERY İLE ARASI BOZUK

Londra ekibinde teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu da vurgulanırken, transferin gerçekleşmesi için Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının belli bir bölümünü ödemesi gerektiği ifade edildi. Son olarak Fenerbahçe ile Arsenal arasında henüz resmi temas olmadığı açıklanırken, temsilciler aracılğıyla transfer konusunda nabız yoklandığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA SONA ERECEK

Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.

(NTV Spor)

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor!

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Fenerbahçe, Mesut Özil, İngiltere, Arsenal, Spor

YORUMLAR (3)
HOŞAF: 35-36 Yaşından önce alamazsınız bu adamı
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FENEV BU ADAMIN KİRLİ CORAPLARINI: HATTA KiRLi DONNUNU BiLE KiRALAYAMAZ
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OBJEKTİF ADAM: FENERBAHÇE İSTERDE ARSENAL VERİR Mİ? CEVAP VERMEME GEREK BİLE YOK SANIRIM.
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