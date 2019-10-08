Haberler » Spor » Fenerbahçe Mesut Özil için resmi adımı attı! Görüşme yapıldı

Fenerbahçe Mesut Özil için resmi adımı attı! Görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de özellikle Ali Koç'un takımda görmeyi çok istediği Mesut Özil için sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertli ekipte Sportif Direktör Damien Comolli, Arsenal ile temasa geçti ve Mesut Özil transferi için görüşme yaptı.

08.10.2019 15:42

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.

KİRALIK GÖNDERECEKLER

İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.

ARSENAL MAAŞ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK

İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.

MESUT ÖZİL SIKI BİR FENERBAHÇELİ

Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.

Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olduRüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

Adil RamiAdil Rami'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı!

Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: AbrahamyanBatuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim

Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlarErsun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar

Fenerbahçe Mesut Özil için resmi adımı attı! Görüşme yapıldı

Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Arsenal, Spor

YORUMLAR(13)
CULLSUZ FENEV MESUTUN KİRLİ DONUNU:Alirsa Oda Büyük Basari FALCAOMU MESUTMU TABiKi KAPLAN FALCAO
Yayından Kaldır
16 2
Cevap yaz
EFANE DADAŞ:lan olum mal olmayın adamın etinden süten yararlanan yararlanmış israf etmeyin yazık günah adam emre mor gibi türklükle bir alakası yok adamın bir reklamı bile kalmadı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SERKAN B.:hakan calhanoglu''nun almanya subesi. buna alana simdiden gecmis olsun.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GEMLİK:Sırf Tayyip Erdoğan ile resim verdi diye acımasızca eleştirenler var. Ulan bu kalitede futbolcu mu var ki ülkemizde.
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
KAVECCİ:Miletten para toplamak demek: biz kulüpten fazla para soyamiyoruz, taraftarlardan soyalım. Isterlerse para hic şaşmayın.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN000000000000000000000000000:GALATASARAYA GEL
Yayından Kaldır
3 19
Cevap yaz
RİZELU MAMDÜRMAHİM:HEEE GELSUN SALÇAOM İLE MÜTHİŞ OYNAR FAZİAOMA GÜZEL ORTALAR AÇAR
Yayından Kaldır
7 1
SERGEN BAŞKAN:ulan buna vereceğiniz parayı alt yapıya yatırsanız 10 tane mesut çıkar
Yayından Kaldır
9 5
Cevap yaz
FENERLİBAHÇELİ34:Acele lazım kardeş. .
Yayından Kaldır
4 4
HAYDO:BU MESUT GELİRSE GALATASARAYI VE FATİHİ ÇİZER . !
Yayından Kaldır
4 9
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
21:48 Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
21:26 Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın...
21:14 Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı
21:10 Fenerbahçe'de izin bitti
20:58 Liderler konferansı Londra'da gerçekleştirildi
20:36 Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
20:27 Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri