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Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

19.08.2019 16:29 Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı
Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 25 maçta forma giymiş, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.



Michael Frey, Fenerbahçe, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

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