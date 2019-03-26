Fenerbahçe Mina'yı Transfer Etmek İstiyor

Fenerbahçe'de, gelecek sezonun kadrosunu oluşturacak oyuncular şekilleniyor. Kolombiya basını, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Yerry Mina'yı çok istediğini ve Everton kulübüyle görüşmeler yaptığını yazdı. Tapusu Barcelona'dayken ve Dünya Kupası'nda da kendini parlatmadan önce F.Bahçe'nin kiralama için yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmış, araya giren İngiliz ekibi Everton da Mina'yı tam 30 milyon euro bedelle kadroya katmıştı.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

Akşam'da yer alan habere göre; Yerry Mina'nın Everton ile olan mevcut mukavelesi 2023'te sona eriyor. İngiliz ekibi, yaz döneminde transfer ettiği genç oyuncularına bu sezon pek şans veremedi. Ancak büyük bedelle kadroya katılan Mina'nın bonservisiyle ayrılması oldukça zor. Everton'ın da kiralama konusunda 1 yıldan fazla bir süreyi istemediği de belirtiliyor. 34 yaşındaki Martin Skrtel de F.Bahçe'de 1 yıl daha kalmak için kapıyı yüksekten açtı. Sarı-Lacivertliler, Skrtel'in taleplerini karşılamak yerine daha genç ve geleceği olan Mina'yı opsiyonla 1 sezon kiralamayı daha mantıklı görüyor.

OYNAMAK İÇİN AYRILDI!

Yerry Mina, bu sezon İngiltere Premier Lig'de 12 karşılaşmada (800 dakika) forma giydi ve 1 kez ağları sarstı, 2 kez de FA Cup maçında yer aldı. Mina, Barcelona'da oynamayı çok istediğini ancak düzenli olarak forma giymenin kendisi için daha önemli olduğunu ifade etmişti. Bu sebeple tercih ettiği Everton'da da istediği süreyi alamadı. Geçen sezon Mina için görüşmelerde kozları zayıf olan Fenerbahçe'nin elinde o döneme göre şu anda fazlaca avantaj var. Mina'nın gelmesi sürpriz olmayacak.