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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

19.09.2019 14:13Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, 3 takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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