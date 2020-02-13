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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:52Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda 3'erli gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Ankara'ya gidecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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