Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının ardından - Vedat Muric

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'nin galibiyet golünü kaydeden Vedat Muric güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muric, "Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk golden sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İyi mücadele ettik sonunda gol de geldi. Mutluyuz, önümüzde derbi var umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz." diye konuştu."Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız"Gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maça değinen Kosovalı forvet, "Bu maçı atlattık. Moral motivasyon açısından çok önemliydi. Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim, herkes ister. O sahada takımımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.Kendisini izleyen Avrupalı kulüplerle ilgili de konuşan Muric, "Dünyadaki her kulüp, her scout her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen sene de Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe. Burada uzun yıllar oynayıp adımı kulübün efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum." şeklinde konuştu."Falcao kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet"Kendisine bir gol sayısını hedef olarak koymadığını belirten sarı-lacivertli futbolcu şunları kaydetti:"Bireysel performansımı konuşmak istemiyorum. Sonuçta takım kazanırsa birey ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar takımıma gol ve asistlerle ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam sonra kendimi rölantiye alacakmışım gibi hissediyorum. Elimden geldiği kadar gol atmaya çalışacağım. Falcao kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet. Ben Fenerbahçe için o da Galatasaray için ter döküyor."Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun performansına da değinenen Muric, "Emre abinin performansını, kariyerini tartışmaya gerek yok. Sahada olması ekstra bir güç. Onun performansını görünce biz de ister istemez son damlamıza kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Emre abi kendini bu kulübün efsanelerine yazdırmış biri. Onun sahada olması büyük avantaj. Bize çok katkı sağlayacak, inşallah sakatlıksız bir sezon geçirir." değerlendirmesinde bulundu.