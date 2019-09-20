Fenerbahçe, mke ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor
Kompleksi'nde yarın oynanacak maç öncesi, bu antrenmanla çalışmalarını tamamlarken kampa girdi.