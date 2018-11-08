Fenerbahçe Moral Buldu

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi'nde Belçika
ekibi Anderlecht
'i 2-0 mağlup ederek moral buldu.
Ligde aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiren ve Galatasaray
ile oynanan derbide sarı-lacivertli taraftar Koray Şener
'in vefat etmesi sonucu moralsiz olan Fenerbahçe, Anderlecht moral buldu. Sarı-lacivertliler 71. dakikada Valbuena ve 74. dakikada Frey'in golleriyle galip gelerek gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve 9 puanlı Dinamo Zagreb
'in ardından 2. sırada yer aldı. - İSTANBUL
Belçika,Avrupa,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 20:53