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Fenerbahçe'ye Münih'te coşkulu karşılama

Audi Cup için Almanya'nın Münih şehrine giden Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

29.07.2019 16:56
Fenerbahçe'ye Münih'te coşkulu karşılama

Fenerbahçe; Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yer aldığı Audi Cup turnuvası için Almanya'nın Münih kentine geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Fenerbahçe kafilesinde, Başkan Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'na çiçek takdim edildi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra tezahüratlarla alandan ayrıldı.

İLK MAÇ YARIN BAYERN MÜNİH İLE

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta ilk maçlar yarın oynanacak. Turnuvanın açılışı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynanacak maç ile yapılacak. TSİ 21.30'da ise Bayern Münih ile Fenerbahçe günün ikinci maçında karşılaşacak. İki karşılaşmanın galipleri Çarşamba günü oynanacak final maçına çıkacak, mağlupları ise 3'üncülük ve 4'üncülük için kozlarını paylaşacak.


Fenerbahçe, Almanya, Münih, Audi, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (11)
MEMLEKETİM: Fenerbahceyi davet etmelerinin sebebi, fenerbahceye karsi golcülerini denemek.
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FORZA_CİMBOM: GALATASARAY bu turnuvada yok mu diye soran engelli kardeşim. ilk ciddi 4 lü turnuvaya g. saray katıldı. FA CUP. SEN BUNUDA ANLAMAZSIN ŞİMDİ OKUNUŞU EFEY KAP. ondada şampiyon oldu geldi. cahil cühela. gerçi fenerlinin futboldan anlamasını beklemekte ayrı tabi. .
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1 3
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XX: fenerin kaderi coskulu karsilanir hakaretle ugurlanir
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1 1
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ULTRAKEDİCİK: PEMBİŞ CİNCONLARI BU TURNUVADA YOKMU YAAAAAAAAAAAAAA
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3 1
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TRABZONLU61: örneğinizkim?
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FUTBOL BOS TENEKELERİN İSİ: 5 tane yerler golü gelir lavuklar
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3 7
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GERCEKCİ: 5 tane olsa dua etsinler basket macina cevirmesinler de.
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0 1
BORUCU: KENDİNLE KARIŞTIRMA LAN DENYO
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COMOLLİ NAMI DİĞER CUMALİ: ulaa bi de şampiyon oluyomuşuz var ya :)))
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GERCEKCİ: olsa olsaniz sampugan olup gelirsiniz.
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