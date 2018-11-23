Fenerbahçe Müzesi'nden Hırsızlık Girişimi Davasında Karar

23 Kasım 2018 Cuma 10:54



23 Kasım 2018 Cuma 10:54

Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalanan kişinin "mala zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Şahin ile avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin avukatı da hazır bulundu.Mahkeme hakimi, sanığın 472 liralık zarar miktarını banka aracılığıyla ödediğini tutanağa geçirdi.Sanık Halit Şahin, amacının hırsızlık yapmak olmadığını, protesto amacıyla hareket ettiğini söyledi.Sanık Şahin'in avukatı Ozan Çilingir de müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin zararının giderildiğini belirterek, müvekkilinin suç kastı olmadığını, ses getirmek amacıyla eylem yaptığını, kupaya da zarar vermediğini dile getirdi.Müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin avukatı Özge Tokarlı ise "Zararın giderilmesi beraat için yeterli değildir." diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halit Şahin'i "hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 15 gün, "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, sanık Şahin'in bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle verilen hapis cezalarının ertelenmesine karar verdi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halit Şahin'in 11 Ocak 2017'de müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye girdiği anlatılmıştı.Şahin'in müzeye girdikten sonra 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak "kupa bizim, Trabzon" diye bağırdığı kaydedilen iddianamede, görevlilerin müdahale ederek kupayı elinden aldıkları kaydedilmişti.İddianamede, bu şekilde üzerine atılı "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediği savunulan Halit Şahin'in, 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.