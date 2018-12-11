Fenerbahçe, Neustadter, Skrtel ve Benzia'nın Menajerlerinin İstanbul'a Çağrıldığı Haberlerini Yalanladı

Fenerbahçe, Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul'a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."
İstanbul,Yassine Benzia,Fenerbahçe
11 Aralık 2018 Salı 20:28