11 Aralık 2018, 20:28
»»

Fenerbahçe, Neustadter, Skrtel ve Benzia'nın Menajerlerinin İstanbul'a Çağrıldığı Haberlerini Yalanladı

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia'nın menajerlerinin İstanbul'a çağrıldığı haberlerini yalanladı.

Fenerbahçe, Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul'a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

İstanbul,Yassine Benzia,Fenerbahçe
11 Aralık 2018 Salı 20:28



YORUMLAR (3)
UKALAAİLİ: beceriksiz karektersiz yönetim ali koc istifa
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALBATROS 2019: güzide fenerbahçemize ikinci ligde başarılar diliyorum.büyük başkan ali koyunmu koçmu her kimse ikinci ligde takımı şampıyon yapar artık belkide üçüncü lige düşürür bellimi olur.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
FENERLİST : Ula takımın zaten en iyisi skertel ne kovulması
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz