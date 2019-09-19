Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında itiraz ettiği pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı!

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçında yenen 2 gol öncesinde de kural hatası olduğu gerekçesiyle yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyerek TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada MHK Başkanı'nın "Alanyaspor maçında kural hatası yok" demesine de tepki göstermişti. Fenerbahçe'nin başvurusu sonrasında sonucun ne olacağı merak edilirken, bu pozisyonun aynısı Şampiyonlar Ligi maçında yaşandı.

FELIX CEZA SAHASI İÇİNDE DİYE AUT ATIŞINI TEKRARLATTI

Şampiyonlar Ligi Grubu maçında Atletico Madrid ile Juventus karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında Juventus'un kullandığı kale vuruşu sonrasında maçın hakemi Björn Kuipers, Atletico Madrid'in bu sezon başında 126 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Felix, Juventus ceza sahası içinde olduğu için aut atışını tekrarlattı.

Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı başvurudan ne sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

İŞTE FENERBAHÇE MAÇI İÇİN YORUMCULARIN GÖRÜŞLERİ

BeinSports Spikeri Güntekin Onay:"Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor"

TRT Spor Spikeri Ersin Düzen:"Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."

Eski Hakem Deniz Çoban:"Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam."

İLK GOLDE DE Mİ KURAL HATASI VAR

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.

"BÜYÜK BİR HATA VAR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Alanyaspor'un ilk golünden önce spiker 'Hakem yanlış yerden taç atan Alanyaspor oyuncusunu uyardı, yerinden atılmasını istiyor' diyor. Böyle bir durum gerçekleştiyse çok büyük bir hata var. 'Yanlış yerden kullanımdan dolayı taç tekrarlanırsa' aynı takım kullanamaz" dedi.