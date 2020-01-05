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Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

05.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:10 Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da gerçekleştirecek 'nin kamp kadrosu belli oldu.
Hasta olan Emre Belözoğlu ile Türkiye'ye henüz dönmeyen Gustavo, Mauricio Isla ve Jailson ile Vedat Muric, yarın kadroya dahil olacak.
Sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc'ın tedavileri İstanbul'da devam edecek. Victor Moses'in tedavi süreci ise İngiltere'de devam edecek.
Antalya kampında genç oyuncular Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz, Gülhan Üreyen de yer alacak.
Bu akşam Antalya'ya gidecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen.

Fenerbahçe, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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