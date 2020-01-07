Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin Antalya kampı - Spor

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

07.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:00 Fenerbahçe'nin Antalya kampı
Takımı, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı 'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.
Gribal enfeksiyon geçiren ve henüz kampa katılmayan kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı. Kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla'nın ise akşam yapılacak idmana katılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:43   Son Dakika | Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini... - Spor
12:38   Fenerbahçe'nin Antalya kampı sürüyor - Spor
12:38   Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet - Spor
12:27   Başakşehir, Arda Turan ile yollarını ayırdı! - Spor
12:26   Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı - Spor
12:12   Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı - Spor
11:52   Neymar'ın Demi Lovato ile aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
11:30   Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı - Spor
09:38   Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde - Spor
09:13   Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi? - Spor
7.01.2020 12:44:52