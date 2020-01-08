Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin Antalya kampı - Spor

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:50 Fenerbahçe'nin Antalya kampı
Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı 'nın Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.
Kampa katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla antrenmanda yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu'nun ise öğleden sonra Antalya'ya gelerek kampa dahil olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Belek, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:16   Bilecik Valisi Şentürk antrenörlerle bir araya geldi - Spor
12:15   Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin gelecekten umutlu - Spor
12:14   Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: "Hırsıma yenik düşüyorum" - Spor
12:10   İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş: Hedefimiz olimpiyatlarda kazanılan madalya... - Spor
12:10   Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor - Spor
11:25   Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Spor
11:16   Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı - Spor
11:03   Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı - Spor
10:53   Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı - Spor
10:06   Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak - Spor
8.01.2020 12:18:12