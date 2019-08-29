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Fenerbahçe'nin ayrılık kararı aldığı Mehmet Ekici şoke oldu: Ben nasıl kulüp bulacağım?

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Mehmet Ekici ile yollar ayrılıyor. Alınan karar sonrasında morali çok bozulan Mehmet Ekici'nin 2 Eylül'de bitecek transfer dönemini göz önünde bulundurarak, "Ben Türkiye'de nasıl kulüp bulacağım?" diye isyan ettiği öğrenildi.

29.08.2019 11:09

Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ancak yapılan takviyeler sonrasında bu sezon Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve iki maçını da kazanarak zirvede yer alan Fenerbahçe'de şoke eden bir transfer gelişmesi yaşandı.

Geldiği günden beri takıma yeterli katkıyı bir türlü veremeyen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Mehmet Ekici'yle yollar ayrılıyor. Yöneticiler oyuncuyla bir araya gelerek, "Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" dediği öğrenildi.

Gelen haberle sarsılan Ekici'nin moralinin çok bozuk olduğu ve kelimenin tam anlamıyla şok yaşadığı belirtildi.

EKİCİ İSYAN ETTİ: OLACAK İŞ Mİ?

Futbolcunun yakın çevresine, "Olacak iş mi? Transferin bitmesine 4 gün kala Türkiye'de ben nasıl kulüp bulacağım?" şeklinde serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Bu arada Ekici'nin bu durumu geçen sezonu hatırlattı. Sportif Direktör Damien Comolli aynı şekilde Nabil Dirar ve Roberto Soldado'ya da transferin bitmesine az bir süre kala kendilerine kulüp bulmalarını istemiş ve futbolcular bu karara tepki göstererek takımda kalmışlardı.

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Fenerbahçe'nin ayrılık kararı aldığı Mehmet Ekici şoke oldu: Ben nasıl kulüp bulacağım?

Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

YORUMLAR (19)
MASUM: meraklanma başşakşehir alır hemen
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TRİPTONİK: adam gibi oynasaydın o zaman
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KARTAL: anında bulursun emin ol
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TSRH: Sesli güldüm pardon.
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MAİ: Alma tirapzonun ahini çikar aheste aheste daa.
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UZMAN: Fb''ye gelmek için 6 ay futbol oynamadın zamanında. çok da eski değil, geçmiş olsun ekici. tez zamanda hak ettiğin bölgesel amatör ligde görüşmek üzere.
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29 5
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FATİH: mehmet ekici iyi çalışacak desteklenmesi gereken yerli bir oyuncu kazanılması lazım
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SUAT TRABZON: ''Gerçek fenerli''. Fb ye gittiğinde öyle demişlerdi.
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CAN DEP: Sen zaten o ugursuz kulübe gitiğinde Futbol hayatin bitmisti,ilk sen değilsin senin gibi nice Futbolcular böyle ortada kalmisti..onun icin kulüp secerken secici olacaksin her sey para degildir,üc kuruş fazla veriyor diye gideceksin sonra oturup agliyacaksin yok böyle bir sey..
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FLOKY: Bjk Q7 ye yaptı aynısını.madem sezon başında yapsaydınız.ayıptır ya
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