Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 milyon TL - Spor

Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 milyon TL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Derneği'nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olduğunu söyledi.

08.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:04

Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Derneği'nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olarak açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ederken Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş sarı-lacivertlilerin borçları hakkında açıklamalarda bulundu. Borçlanmalar hakkında bilgi veren Durutaş, "1 Ocak 2019-30 Eylül 2019 dönemine ilişkin mali idari hususları kapsayan aktif toplamda bütçede 50 milyon TL artış olmuştur. Kısa ve uzun vadeli kaynaklarda 31.12.2018 tarihine göre 262 milyon TL artış oldu. 1 Ocak 2019 ve 30 Ocak 2019 tarihi itibariyle derneğin borcu 2 milyar 190 milyon TL'dir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 milyon TL

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
MEMET33:BATIP YOK OLDUĞUNUZ GÜN BAYRAMIMIZDIR.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
DAMAT BEY:TS''un niye 2 milyar borcu yok diye ağlarlar şimdi de yapmayın :Dd
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ZİYAA:Borca bak! Öde, öde! Bitmez.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:19:25