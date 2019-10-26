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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 568 milyon euro

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı. Karaçam, "Geçen sene mayıs ayı sonunda 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon euro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon euroya indi." dedi.

26.10.2019 15:27

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün mali raporuyla ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, yılın ilk 6 ayıyla ilgili mali rakamları aktardı.

30 Haziran 2019 itibarıyla karşılaştırmalı mali raporları okuyan Karaçam, söz konusu dönem içerisinde kulübün varlıklarında büyük bir değişiklik olmadığını belirtti.

BORÇ GİDEREK ARTIYOR

Burhan Karaçam, döviz açısından borçlarda düşüş olmasına rağmen kur farkı dolayısıyla lira cinsinden borçların yükseldiğini vurgulayarak, "Geçen sene mayıs ayı sonunda 3,2 milyar lira olan borçlarımız, şu anda 3,7 milyar liraya geliyor. 612 milyon euro olan borç ve yükümlülükler, 568 milyon euroya indi." ifadelerini kullandı.

Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin henüz Türkiye Bankalar Birliğine giremediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Fenerbahçe olarak Bankalar Birliğine giremedik. Önümüzdeki hafta perşembe günü saat 20.30'da camiaya sesleniş programında başkanımız bunu ayrıntılı olarak açıklayacak. Bankalar Birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma ne kadarı borç tasfiyesi, biz bununla ilgili bir görüş oluşturamadık. Anlaşmaya göre plana girdiğimiz takdirde bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerekiyor. Bunu sonuçlandırdığımız zaman bu yükü yürütülebilir bir hale getireceğiz."

Kulübün denetim raporunu okuyan denetim kurulu üyesi Selim Çeçen ise Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 2 milyar 268 milyon 992 bin lira olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 568 milyon euro

Fenerbahçe Kulübü, Burhan Karaçam, Fenerbahçe, Karaçam, Spor


YORUMLAR (2)
MUSTAFA:Bu kadar borç afaki bir durum altından pis kokular çıkacak emin olun bütün kulüpler borç batağında sizce bu norma bi durum mu göreceksiniz öyle pis kokular çıkacak ki vay be diy3ceksiniz
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ZAZAKİ:BORÇLAR BİTENE KADAR YABANCI OLAYINI DONDURMAAK GEREKİYOR PARALAR BOŞA GİDİYOR. . .
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