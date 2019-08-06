Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için ödediği rakam ortaya çıktı!

Sarı Kırmızılılar, Okay Yokuşlu'nun İspanya'ya transferinden ötürü Trabzonspor kulübünden 2 milyon euro (12,4 milyon TL) kazandı. Deniz Türüç'ü de Fenerbahçe'ye 2 milyon euro (12,4 milyon TL) bonservis bedelle satan sarı kırmızılılar, Deniz'in yaklaşık 1 milyon euro (6,2 milyon TL) alacağını da yeni takımının ödemeyi kabul etmesi ile birlikte 5 milyon euro (31 milyon TL) gibi ciddi bir rakamı kasasına koydu.

Bu paranın belli bir tutarı sarı kırmızılı kulübün transfer yasağına sebebiyet veren alacaklılara gitti. Diğer kısmı ise transferi gerçekleşen futbolculara peşinat olarak verilecek.