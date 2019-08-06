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Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için ödediği rakam ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan aldığı Deniz Türüç transferi için kulübüne 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi ortaya çıktı. Oyuncunun kulübünden alacağı olan 1 milyon euroyu da Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli ekibin kasasından bu transfer için 3 milyon euro çıkmış olacak.

06.08.2019 16:06
Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için ödediği rakam ortaya çıktı!

Sarı Kırmızılılar, Okay Yokuşlu'nun İspanya'ya transferinden ötürü Trabzonspor kulübünden 2 milyon euro (12,4 milyon TL) kazandı. Deniz Türüç'ü de Fenerbahçe'ye 2 milyon euro (12,4 milyon TL) bonservis bedelle satan sarı kırmızılılar, Deniz'in yaklaşık 1 milyon euro (6,2 milyon TL) alacağını da yeni takımının ödemeyi kabul etmesi ile birlikte 5 milyon euro (31 milyon TL) gibi ciddi bir rakamı kasasına koydu.

Bu paranın belli bir tutarı sarı kırmızılı kulübün transfer yasağına sebebiyet veren alacaklılara gitti. Diğer kısmı ise transferi gerçekleşen futbolculara peşinat olarak verilecek.

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Galatasaray, Deniz Türüç, Fenerbahçe, İspanya, Spor

Kaynak: İHA

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