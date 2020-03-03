Fenerbahçe'nin Erol Bulut'a teklif yapmadığı ortaya çıktı

Geçen sezon Malatyaspor'u Avrupa'ya götüren, bu sezon da Alanyaspor ile mükemmel bir performans gösteren Erol Bulut'un ismi de Fenerbahçe ile anılıyor.

EROL BULUT'A TEKLİF YOK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 45 yaşındaki genç hocaya dün itibariyle sarı-lacivertli yönetimden kimse teklifte bulunmadı.

Bunun nedeni de sezonun bitimine 10 hafta kalmışken çalıştırdığı takım ve hocanın kafasını karıştıran kulüp olmamak.

TAYFUN KORKUT'LA TEMASA GEÇİLMEDİ

Yine Fenerbahçe forması giyen Almanya kökenli bir diğer isim olan Tayfun Korkut ile de henüz temasa geçilmedi. O da Bulut gibi 45 yaşında ve son olarak Stuttgart'ı çalıştırdı. Korkut'un menajeri de kendilerine bir teklif olmadığını açıkladı.