Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü
'nün eski başkanlarından Metin Aşık
, hayatını kaybetti.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık
başta olmak üzere tüm Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı lacivertli kulübün başkanlığını üstlenmişti.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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Kaynak: DHA