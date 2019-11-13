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Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'ya hapis cezası

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Teknik Direktör Vitor Pereira, Yunanistan'da neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:17Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'ya hapis cezası
Bir dönem 'yi çalıştıran Teknik Direktör Vitor Pereira, 'da neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe'den önce Yunan ekibi 'u çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Yunanistan'da hapis cezası aldı. Pereira, Olympiakos'un başında görev aldığı Panathinaikos karşılaşmasında rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünün önüne giderek 'gelin' işareti yapmış, daha sonra sahaya inen taraftarlar adeta terör estirmişti. Futbolcular ve taraftarlar soyunma odasına kaçarken, olaylara güvenlik güçleri müdahale etmişti.

2015'te yaşanan ve mahkemelik olan dava dün karara bağlandı. Mahkeme Portekizli teknik adamın 8 ay hapis cezasına hükmetti. Cezanın şiddeti teşvik nedeniyle verildiği ifade edilirken, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

Yunanistan'da yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'nin başına geçen 51 yaşındaki teknik adam, şu anda Çin'in Shanghai SIPG ekibini çalıştırıyor. - İSTANBUL

Olympiakos, Yunanistan, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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