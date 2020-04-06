Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımları çalıştıran Sırp teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
06.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:27
Bir dönem Fenerbahçe 'de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona 'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.
Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.
1 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI
Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler: Atletico Madrid, Fenerbahçe, Barcelona, Spor