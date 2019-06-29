29.06.2019 21:00
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a sattığı Guiliano, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Cim-Bom, Banega ile anlaşamazsa Guiliano'ya yönelecek.

Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Giuliano'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Suudi Arabistan Ligi'ndeki yolsuzluk iddiaları günden güne artarken takımların yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayıracağı belirtildi. Galatasaray 'ın Mbaye Diagne 'yi elinden çıkaramamasının en büyük sebebinin bu yolsuzluk olduğu öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE 12 MİLYON EUROYA SATMIŞTI

İddialara göre, Fenerbahçe 'nin eski yıldızı Giuliano menajerler aracılığı ile Galatasaray 'a önerildi. Sarı-kırmızılılar, Banega transferinde sorun yaşaması halinde Giuliano'nun şartlarını araştıracağı kaydedildi. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe 'den 12 milyon euro bedelle All Nasr'a transfer olmuştu. Arabistan Ligi'nde 30 maça çıkan Giuliano 8 gol ve 7 asistlik bir performans gösterdi.

( Fotomaç )

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi
Suudi Arabistan , Galatasaray , Fenerbahçe , Spor

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