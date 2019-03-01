Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Josef de Souza, Brezilya'ya Dönüyor!

Fenerbahçe'den sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, henüz yeni takımında 1 yılı bile doldurmamasına rağmen ayrılıyor. Suudi Arabistan ekibinde geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Brezilyalı oyuncu, sonrasında eski kulübü Vasco da Gama'ya kiralık olarak transfer olacağını söyledi.

"BENİM HEDEFİM BREZİLYA'DA OLMAK"

Rehabilitasyon dönemini Brezilya'da geçirmek istediğini belirten Josef, "Benim hedefim Brezilya'da olmak ve iyi bildiğim, kaliteli imkanlara sahip bir takımda oynamak. Vasco bana kapılarını açtı ve Al Ahli de benim isteğimi anlayarak bir anlaşmaya varmaya hazır. Önümüzdeki günlerde idmanlara başlayacağım. Hala bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum, belki de 30 gün sürecek. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

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