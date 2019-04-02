Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Simon Kjaer, Milan'a Transfer Oluyor

Fenerbahçe'nin Lille'den 7.65 milyon euroya kadrosuna katıp daha sonra 12.5 milyon euroya Sevilla'ya sattığı Simon Kjaer yıllar sonra yeniden Serie A'ya dönüyor. Daha önce Palermo ve Roma formalarını giyen Danimarkalı futbolcu Milan'ın listesinde.

ANDRE SİLVA İÇİN SATILIYOR

İddiaya göre Sevilla, Andre Silva'nın 39 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Ancak bu kadar para vermek yerine Simon Kjaer'i de bu alışverişin bir parçası haline getirmek istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Kjaer için 10 milyon euro'yu 39 milyondan düşmek isteyen Sevilla, Milan'ın Danimarkalı futbolcuya olan ilgisinden yararlanmak istiyor.

(CNN Türk)