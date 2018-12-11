Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Dick Advocaat, Utrecht'te Tarihe Geçti

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon başında çalıştırmaya başladığı Utrceht ile başarılı bir performans çiziyor. Ligde 15. haftayı 4. sırada kapatan Utrecht'te Dick Advocaat, aldığı başarılı sonuçlar sayesinde Utrecht tarihine geçti.

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

İç sahadaki son 5 maçını da kazanan Utrecht'te Dick Advocaat bunu 1989'da başaran Cees Lamprecht'ten sonra tarihteki 2. Teknik Direktör oldu. Bir diğer dikkat çeken istatistik de Utrecht'in son 3 maçta attığı gol sayısı oldu. De Graafschap'ı 5-0 yenip deplasmanda Excelsior ile 3-3 berabere kaldıktan sonra evinde Heracles'i 3-1 mağlup eden Utrecht, 2007'den beri ilk kez üst üste 3 maçta 3 gol ve fazlasını atmayı başardı.

FENERBAHÇE İLE 3. OLMUŞTU

Dick Advocaat, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştırmış ve sarı-lacivertliler ligi 3. tamamlamıştı.

(Ajansspor)