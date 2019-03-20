Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Gökhan Ünal: Aziz Yıldırım Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı

Son olarak Van Büyükşehir Belediye formasını terleten ve geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Gökhan Ünal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÜİZA BUGÜN OLSA DAHA ÇOK GOL ATARDI"

Ünal, "Fenerbahçe takımına baktığınızda açıkçası forma giyen oyuncuların Fenerbahçe kalitesinde olduğunu düşünmüyorum. Benim dönemime baktığınızda çok kaliteli bir kadro vardı; Alex'i söylemeye gerek bile yokç O dönem gol atmakta zorlanan Güiza, bugün olsa eminim Fenerbahçe çok daha fazla gol atardı." dedi.

"AZİZ YILDIRIM'IN AYRILIŞI ÇOK GÜZEL OLMADI"

Ünal, "Aziz Yıldırım ile 2 yıl birlikte çalışma fırsatı buldum. Karakter olarak, insan olarak kendisini çok seviyorum. Hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Ayrılışı çok güzel olmadı, daha güzel bir şekilde veda edebilirdi diye düşünüyorum. Belki Ali Koç başkan ile birlikte şuanda olsaydı takım bu kadar kötü olmayabilirdi." diye konuştu.

(Totemle)