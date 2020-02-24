Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun - Spor

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Selim Kosif, Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe yönetimini hedef alarak, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun size" paylaşımında bulundu.

24.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:32

Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında ezeli rakibi 'ı konuk etti. Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru'dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 21. dakikada Kruse'den geldi. Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999'da aldığı Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Selim Kosif

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun tepkiler vardı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif de tepkisini sosyal medya üzerinden göstermeyi tercih etti.Kosif, attığı tweette "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun size." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun

Selim Kosif, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (6)
AKIL VAR MANTIK VAR...:KOSİF UYANIKLIK YAPMA ŞU AN SEN YÖNETİCİ OLSAYDIN SENİNDE BAŞINA GELECEKTİ.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
BABA G.S:Galatasaray bı mihladi sanki Deprem olmuş gibi taaa sivasta yankılandı bu nasıl depme kadikoyakis de
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HOLİGAN:ne olmuş Gs yendi diye adama bak takım yıllardır şampiyon olamıyor tek laf etmiyor bide büyük takımız diosunuz sizin tek avuntunuz buydu işte bununla yaşıyordunuz
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
SERT:Siz 20 yılda ne başarı elde ettiniz. Milyarlarca lira borç herkese düşman saymakla bitmez ego. FB liliğimden soğudum
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MUSTAFA:20 yılda ne gördük ki
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BABANİZ GALATASARAY:FENER BU DAHA NEKI SIZ DUNYAYA REZIL OLMAYA GELMISINIZ
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 19:52:43