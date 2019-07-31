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Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilen Audi Kupası'ndaki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenildi. Bir sosyal medya kullanıcısının maçın ardından yayınladığı komik videoya ise beğeni yağdı.

31.07.2019 17:35
Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena'da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı. Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

KOMİK VİDEOYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Fenerbahçe maçının ardından bir sosyal medya komik videosuna sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Videoda bir kedinin sarı civcivi hırpaladığı görülüyor.


Bayern Münih, Fenerbahçe, Audi, Spor

YORUMLAR (6)
HAKAN: ARKADAŞLAR BİZİM KEDİ KÖPEK KARGA FALAN Bİ İŞİMİZ OLMAZ SİZ KENDİNİZE Bİ HAYVAN YAKIŞTIRIN. . . . BİZ BÜYÜK FENERBAHÇEYİZ . . . HADİ ŞİMDİ DAĞILIN!
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RECEP: yıldırıma sahip çıkmamanın sonucu. istanbul da böyle olmasa bari :))
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.: EZİLMİŞ FENEV KÜMEYE DÜŞEV
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ADMAN: Güleriz aglanacak halimize.
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HARBİDEN: Bu Ali Koç kendini ne zannediyor çok ama çok merak ediyorum anca konuşuyor ona buna laf atıyor
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AGLAMA DUVARİ ALİ CİFTLİGİ FB: ali koc mutlumusun ersun gibi bir hocayla calistigin icin harun gibi kova kalecin oldugu icin
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