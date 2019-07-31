Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena'da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı. Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

KOMİK VİDEOYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Fenerbahçe maçının ardından bir sosyal medya komik videosuna sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Videoda bir kedinin sarı civcivi hırpaladığı görülüyor.