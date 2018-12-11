Fenerbahçe'nin Fikstür Paylaşımına Taraftar Tepkisi

Skorer - Fenerbahçe Kulübü 'nün resmi sosyal medya hesabı, Akhisarspor yenilgisinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal 'ın göreve getirilmesini isteyen ve kulübün resmi açıklaması için sabırsızlanan sarı-lacivertli taraftarlar, futbol, basketbol ve voleybolda haftanın fikstürü paylaşımına tepki gösterdi. Yapılan binlerce yorumdan bazıları:

- ELİM AYAĞIM TİTREDİ

- başlatma fikstürüne açıkla artık kalp krizi geçireceğiz burda

- Seriii Ersun getir taraftarın boğazı kurudu

- Sen biraz sonra antrenmanları da atarsın. Sıraya mı koydunuz ?

- DAYANAMIYORUM ARTIK KALBİM KALDIRMIYOR. ERSUN BEKLİYORUZ HAFTANIN FİKSÜRÜNÜ YOLLUYORLAR. ADALETMİ LAN BU!

- HOCAMI AÇIKLA

- BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

- Dün akşamdan beri bunu mu bekledik biz

İşte o paylaşım