11 Aralık 2018, 17:38
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Fenerbahçe'nin Fikstür Paylaşımına Taraftar Tepkisi

Fenerbahçe

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın resmen açıklanması beklenirken, 2 gün süren sessizliğini bozan sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı, fikstür paylaşımı yapınca tepki aldı.

Skorer - Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı, Akhisarspor yenilgisinin ardından ilk paylaşımını yaptı.
Kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini isteyen ve kulübün resmi açıklaması için sabırsızlanan sarı-lacivertli taraftarlar, futbol, basketbol ve voleybolda haftanın fikstürü paylaşımına tepki gösterdi. Yapılan binlerce yorumdan bazıları:
- ELİM AYAĞIM TİTREDİ
- başlatma fikstürüne açıkla artık kalp krizi geçireceğiz burda
- Seriii Ersun getir taraftarın boğazı kurudu
- Sen biraz sonra antrenmanları da atarsın. Sıraya mı koydunuz ?
- DAYANAMIYORUM ARTIK KALBİM KALDIRMIYOR. ERSUN BEKLİYORUZ HAFTANIN FİKSÜRÜNÜ YOLLUYORLAR. ADALETMİ LAN BU!
- HOCAMI AÇIKLA
- BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ
- Dün akşamdan beri bunu mu bekledik biz
İşte o paylaşım

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