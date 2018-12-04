04 Aralık 2018, 17:35
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Fenerbahçe'nin Fransız Oyuncusu Mathieu Valbuena, 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Kasımpaşa maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın durumu netleşti. Kasımpaşa maçında sakatlanan futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Deneyimli oyuncu, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

04 Aralık 2018 Salı 17:35



YORUMLAR (5)
ASLAN: Bu hafta AKhisar derbisinde yok
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SLOASD: matü gel buyana
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TUNÇ06: olması ne ki olmaması kayıp olsun ..çamaşı makinesi gibi dön dur parayı cebe at..aykut oynatmamakta haksızmı ?volkan + fernando olsyadı bu takım ilk 5 içindeydi .
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HASTANE MEMURU: İYİ HABER
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FN F: Simdi bi kokorec olsada yesek
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