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Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Adil Rami, Miha Zajc ve lisansı henüz çıkmayan yeni transfer Simon Falette, Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.

17.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:37

'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep FK kadrosunda bulunmadı.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.

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Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA


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