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Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynayacağı kamp 21 kişilik kamp kadrosunda Adil Rami ve sakatlığını atlatan Miha Zajc dahil edilmezken, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses sakatlıkları dolayı yer almadı.

17.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:35Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu
'de FK ile oynayacağı kamp 21 kişilik kamp kadrosunda Adil Rami ve sakatlığını atlatan Miha Zajc dahil edilmezken, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses sakatlıkları dolayı yer almadı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 18. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kamp kadrosuna dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için kadroda bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:
"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric"
(İHA)

Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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