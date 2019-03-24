Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürürken, Ersun Yanal kritik maç öncesinde sakatlığı süren Mehmet Topal'ın yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdi. Fakat sağlık ekibi Ankara deplasmanında tecrübeli oyuncunun oynamasının zor olduğunu iletmesi üzerine, Yanal yeni çözümler üzerine çalışmalara başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Topal'ın yerine idmanlarda Jailson'u değil Oğuz Kağan Güçtekin'i denemesi dikkat çekti.

İDMANLARDA TOLGAY'IN YANINDA OYNATTI

Ersun Yanal, sakatlığı tamamen geçen ve Sivasspor maçında kadroya giren Fenerbahçe'nin genç yeteneğini kazanmak için as kadroda Tolgay Arslan'la oynattı. Ersun Yanal, teknik olarak Jailson'un önünde gördüğü Oğuz Kağan'ı Ankara deplasmanında kullanmayı planlıyor.

(Güneş)