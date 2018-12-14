Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı İlk 11'de Sahaya Çıkıyor! Mahsun Çapkan Kimdir?

UEFA Avrupa Ligi Sparnak Trnava Maçı'nda sarı-lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak Mahsun Çapkın hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, taraftarların merak ettiği Mahsun Çapkın kimdir? İşte, genç futbolcu hakkında bilinmeyenler.

MAHSUN ÇAPKAN KİMDİR?

Mahsun Çapkan, 8 Ekim 1999 İstanbul dünyaya geldi. 19 yaşındaki genç oyuncu, 1,69 boyunda. İdmanlarda Cocu'nun dikkatini çekmeyi başaran genç yetenek orta sahanın sol kanadında görev alıyor.

MİLLİ FORMAYI GİYİYOR

1 Temmuz 2014 yılından itibaren Fenerbahçe Alt Yapısı'nda forma giyen Mahsun Çapkan, 1 Temmuz 2017'den bu yana Fenerbahçe U21 Takımı'nda oynuyor. Türkiye Ümit Milli Takımları'nda top koşturan Mahsun Çapkan, Ay-yıldızlı formayı 2 kez giyme şansını elde etti.

2021 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Giresun Maçı'nda sadece 10 dakika forma giyme şansı yakalayan Çapkan, Türkiye U21 Süper Ligi'nde 12 maçta 4 gol kaybetti.Fenerbahçe'nin U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Mahsun Çapkan'ın Fenerbahçe ile U21 takımı için 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

"BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Henüz sezon başında Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 19 yaşındaki genç futbolcu, Arda Turan gibi top toplayıcılıktan geliyor. Genç futbolcunun ailesiyle özel olarak görüşen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu, "Mahsun'dan beklentimiz çok büyük. Gelişimini birlikte takip edelim" demişti.