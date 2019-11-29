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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kafilesi açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

29.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:50Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kafilesi açıklandı
Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak 'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede, tedavileri tamamlanan Vedat Muric ve Max Kruse de yer aldı.
Fenerbahçe'nin 'e götürdüğü 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric.
Göztepe ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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