28 Mart 2019, 22:10
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Fenerbahçe'nin Gündeminde Yer Alan Giroud, Lyon ile Görüşmelere Başladı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, O. Lyon ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin santrafor bölgesine düşündüğü Olivier Giroud hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Chelsea'de Higuain'in transfer edilmesinden sonra forma şansı azalan golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

Fransa'daki Le Parisien sitesi, Fransız yıldızın Lyon ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.Yıldız golcünün de Fransa'ya dönmeye sıcak bakabileceği öğrenildi.

BU SEZON 10 GOL ATTI

Giroud, Chelsea'de bu sezon 34 resmi maçta forma giydi. Fransız golcü bu karşılaşmalarda 10 kez gol sevinci yaşarken, 7 kez de asist yaptı.

(Fotomaç)

Spor



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