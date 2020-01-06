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Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Galatasaray'a önerildi. Yıldız oyuncunun menajeri Mikkel Beck, önümüzdeki hafta içi Galatasaray yönetimiyle bir araya gelecek.

06.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:42

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı. Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor. Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GODİN İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Onyekuru ile Saracchi'yi bitiren Galatasaray'da stoper transferi için gündeme bomba bir isim geldi. İnter forması giyen Diego Godin ile temaslarını sürdüren Aslan'a 'de de forma giyen Danimarkalı Simon Kjaer önerildi. Atalanta forması giyen 30 yaşındaki stoperin menajerliğini yapan Mikkel Beck'in gelecek hafta içinde Galatasaray yönetiminden bir randevu talep ettiği bildirildi.

AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'ın Beck'e vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Beck geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun İtalyan ekibi Atalanta'dan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

95 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, Danimarka Milli Takım kaptanlığını yapıyor. Tecrübeli stoper, Danimarka ile 95 maça çıktı ve 3 gole imza attı.

(Takvim)

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (1)
MAHO: Türkiyedeki gençleri görmeyen yönetim almanların 21 yaşındaki futbolcusunu kiralıyor. Gelece yönelik yatırım yapacağını söyleyip futbolcu almak yerine kiralama yoluna gidiyor, 30 yaş üstü futbolcuları alıyor. Bunlar insanı futboldan soğutuyor vallahi.
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