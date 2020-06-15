Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ta yapımına destek verdiği sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor.

15.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:07

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki sporcu sosyal tesisinin inşaatı, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle durmuştu. Devrek İlçe Stadyumu yanında kaba inşaatı biten tesisin tamamlanması için Devrek Belediyesi, Mesut Özil ile temasa geçti. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, tesis için ünlü futbolcuyla protokol imzalandığını söyledi.

"BÜYÜK GURUR VE ONUR DUYUYORUZ"

'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı verilen tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirten Semerci, "Hemşehrimiz ve gururumuz, Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in maddi desteğinin yanında manevi desteğini de almaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır yapılması beklenen ancak yılan hikâyesine dönen tesis için beklenen an geldi ve protokol imzalandı. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Başkan Semerci, spor kompleksinin tamamlanmasının ardından yapılacak açılışa Mesut Özil'in de katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye’ye geliyor
Etiketler: Mesut Özil, Zonguldak, Spor, Haber
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